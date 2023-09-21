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Пацанки (2016), 8 сезон
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Сезон 8
Пацанки
16+
Название
Сезон 8. Новые Пацанки 2. Рыцарки
Премьера сезона
21 сентября 2023
Год выпуска
2023
Количество серий
16
Продолжительность сезона
48 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
2
голоса
6
IMDb
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Список серий телешоу Пацанки
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
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Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 8
Серия 1
21 сентября 2023
Выпуск 2
Сезон 8
Серия 2
28 сентября 2023
Выпуск 3
Сезон 8
Серия 3
5 октября 2023
Выпуск 4
Сезон 8
Серия 4
12 октября 2023
Выпуск 5
Сезон 8
Серия 5
19 октября 2023
Выпуск 6
Сезон 8
Серия 6
26 октября 2023
Выпуск 7
Сезон 8
Серия 7
2 ноября 2023
Выпуск 8
Сезон 8
Серия 8
9 ноября 2023
Выпуск 9
Сезон 8
Серия 9
16 ноября 2023
Выпуск 10
Сезон 8
Серия 10
23 ноября 2023
Выпуск 11
Сезон 8
Серия 11
30 ноября 2023
Выпуск 12
Сезон 8
Серия 12
7 декабря 2023
Выпуск 13
Сезон 8
Серия 13
14 декабря 2023
Выпуск 14
Сезон 8
Серия 14
21 декабря 2023
Выпуск 15. Неизданное
Сезон 8
Серия 15
28 декабря 2023
Выпуск 16. Финал
Сезон 8
Серия 16
29 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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