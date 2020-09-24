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Пацанки (2016), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Пацанки
Киноафиша Сериалы Пацанки Сезоны Сезон 5

Пацанки 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 24 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 15
Продолжительность сезона 45 часов 0 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Пацанки»

В 5 сезоне шоу «Пацанки» девушки перевоплощаются из хулиганок в образцовых леди, которые могут предстать на балу в высшем свете. Руководит процессом директор школы леди Лаура Лукина вместе со своими коллегами. Также будущим леди оказывают помощь опытные психологи. Участницами нового сезона стали 15 девушек, в числе которых Екатерина Ванышева, Ксения Прокофьева, Бэлла Кузнецова, Наташа Гончарова и другие. Последняя до участия в телешоу работала web-моделью. В качестве главной музыкальный темы в этот раз авторы шоу выбрали композицию «Слезы» исполнительницы Анет Сай, артистки лейбла Black Star.

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Список серий телешоу Пацанки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 5 Серия 1
24 сентября 2020
Выпуск 2
Сезон 5 Серия 2
1 октября 2020
Выпуск 3
Сезон 5 Серия 3
8 октября 2020
Выпуск 4
Сезон 5 Серия 4
15 октября 2020
Выпуск 5
Сезон 5 Серия 5
22 октября 2020
Выпуск 6
Сезон 5 Серия 6
29 октября 2020
Выпуск 7
Сезон 5 Серия 7
5 ноября 2020
Выпуск 8
Сезон 5 Серия 8
12 ноября 2020
Выпуск 9
Сезон 5 Серия 9
19 ноября 2020
Выпуск 10
Сезон 5 Серия 10
26 ноября 2020
Выпуск 11
Сезон 5 Серия 11
3 декабря 2020
Выпуск 12
Сезон 5 Серия 12
10 декабря 2020
Выпуск 13
Сезон 5 Серия 13
17 декабря 2020
Выпуск 14
Сезон 5 Серия 14
24 декабря 2020
Выпуск 15: Финал
Сезон 5 Серия 15
25 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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