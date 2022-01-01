Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Дистрибьютеры Пятница!

Телеканал Пятница!

О телеканале

«Пятница!» — российский федеральный развлекательный канал. Контент состоит из программ, снятых силами сотрудников, и шоу, произведенных украинскими студиями. Премьерный эфир состоялся 31 мая 2013 года на частоте, принадлежавшей MTV Россия. Спустя несколько месяцев «Пятница!» вошел в холдинг «Газпром-медиа». Передачи выходят в формате HD, есть международная версия. На территории России считается общедоступным и входит в базовый список у всех основных телеоператоров.

Основная направленность канала — путешествия, отдых, лайфстайл. Большую часть эфира занимают развлекательные ток- и реалити-шоу. Главные проекты, принесшие популярность, — «Ревизорро» и «Орел и решка». Кулинарные программы снимаются по британским и американским лицензиям.

«Пятница!» часто показывает ставшие популярными мини-сериалы, например «Шерлок». Присутствуют адаптации зарубежных шоу, среди таких «Две девицы на мели». Для любителей документальных передач есть проекты BBC о чудесах планеты. Небольшая часть эфирной сетки заполнена кино.

Сериалы
СЕСТРУХА
СЕСТРУХА
комедия 2022, Россия
0.0
Евгенич
Евгенич
комедия 2021, Россия
0.0
Катя на автомате
Катя на автомате
драма, комедия 2021, Россия
0.0
Олег
Олег
комедия 2021, Россия
0.0
Аль-Капотня
Аль-Капотня
комедия, драма, мелодрама 2021, Россия
0.0
Училки в законе
Училки в законе
комедия 2020, Россия
0.0
Две девицы на мели
Две девицы на мели
комедия 2019, Россия
0.0
Туристическая полиция
Туристическая полиция
комедия 2019, Россия
0.0
Все сериалы
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Приложение киноафиши