Телеканал Пятница!

«Пятница!» — российский федеральный развлекательный канал. Контент состоит из программ, снятых силами сотрудников, и шоу, произведенных украинскими студиями. Премьерный эфир состоялся 31 мая 2013 года на частоте, принадлежавшей MTV Россия. Спустя несколько месяцев «Пятница!» вошел в холдинг «Газпром-медиа». Передачи выходят в формате HD, есть международная версия. На территории России считается общедоступным и входит в базовый список у всех основных телеоператоров.

Основная направленность канала — путешествия, отдых, лайфстайл. Большую часть эфира занимают развлекательные ток- и реалити-шоу. Главные проекты, принесшие популярность, — «Ревизорро» и «Орел и решка». Кулинарные программы снимаются по британским и американским лицензиям.

«Пятница!» часто показывает ставшие популярными мини-сериалы, например «Шерлок». Присутствуют адаптации зарубежных шоу, среди таких «Две девицы на мели». Для любителей документальных передач есть проекты BBC о чудесах планеты. Небольшая часть эфирной сетки заполнена кино.