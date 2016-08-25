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Пацанки (2016), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Пацанки
Киноафиша Сериалы Пацанки Сезоны Сезон 1

Пацанки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 36 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Пацанки»

В 1 сезоне шоу «Пацанки» молодым женщинам, которые воспитывались в неблагополучных условиях, имеют множество вредных привычек и ведут аморальный образ жизни, помогают кардинально поменяться и обрести гордое звание леди. Ученицы на протяжении нескольких месяцев осваивают этикет, учатся ухаживать за собой, развивают интеллект и чувство такта. Создатели проекта подняли такие важные социальные проблемы, как женский алкоголизм и наркомания, домашнее насилие, расстройства ментального здоровья и многие другие. В проекте приняли участие разные девушки, среди которых Кристина Белокопытова, Олеся Петровицкая, Яна Лукьянова и другие.

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Список серий телешоу Пацанки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2016
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2016
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2016
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2016
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
22 сентября 2016
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
29 сентября 2016
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
6 октября 2016
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2016
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
20 октября 2016
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
27 октября 2016
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
3 ноября 2016
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
10 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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