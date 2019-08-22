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Пацанки (2016), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Пацанки
Киноафиша Сериалы Пацанки Сезоны Сезон 4

Пацанки 16+
Название Сезон 4. Дикое племя
Премьера сезона 22 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 17
Продолжительность сезона 51 час 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Пацанки»

В 4 сезоне шоу «Пацанки» девушки трансформируются из сорванцов в леди, выполняя различные задания и посещая психотерапевтов Наталью Холоденко и Елену Лебедеву. Психологическую помощь воспитанницам также оказывала Любовь Розенберг. В этот раз авторы проекта искали не только пацанок, которые злоупотребляют спиртным и распускают руки, но и героинь, которые ведут отвергаемый обществом образ жизни. На отборах искали независимых девушек, например анимешниц, геймерш, паркурщиц. Зрителям запомнились Елизавета Калтыгина, Диана Макиевская, Юлия Мишко, Яна Венгерская, Яна Цветкова, Ирина Голощапова и многие другие.

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Список серий телешоу Пацанки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 4 Серия 1
22 августа 2019
Выпуск 2
Сезон 4 Серия 2
29 августа 2019
Выпуск 3
Сезон 4 Серия 3
5 сентября 2019
Выпуск 4
Сезон 4 Серия 4
12 сентября 2019
Выпуск 5
Сезон 4 Серия 5
19 сентября 2019
Выпуск 6
Сезон 4 Серия 6
26 сентября 2019
Выпуск 7
Сезон 4 Серия 7
3 октября 2019
Выпуск 8
Сезон 4 Серия 8
10 октября 2019
Выпуск 9
Сезон 4 Серия 9
17 октября 2019
Выпуск 10
Сезон 4 Серия 10
24 октября 2019
Выпуск 11
Сезон 4 Серия 11
31 октября 2019
Выпуск 12
Сезон 4 Серия 12
7 ноября 2019
Выпуск 13
Сезон 4 Серия 13
14 ноября 2019
Выпуск 14
Сезон 4 Серия 14
21 ноября 2019
Выпуск 15
Сезон 4 Серия 15
28 ноября 2019
Выпуск 16
Сезон 4 Серия 16
5 декабря 2019
Выпуск 17: Финал
Сезон 4 Серия 17
12 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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