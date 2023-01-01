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Мария Третьякова
Мария Третьякова
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Мария Третьякова

Место рождения
Москва, СССР

Биография Мария Третьякова

Мария Третьякова - известная телеведущая и писательница.

Большую популярность Мария получила благодаря своему участию в проекте "Пацанки", который вышел на телеканале "Пятница!" в 2016 году. В этой программе она исполняла роль преподавателя в "Школе леди".

Первый сезон шоу имел огромный успех, и проект продолжался год за годом.

В 2021 году Мария представила свою книгу под названием "Леди VS Пацанка", в которой она дает советы не только по правильному поведению в обществе, но и по принятию себя. При написании книги она сотрудничала с различными экспертами, чтобы сделать ее максимально полезной.

После успеха в роли преподавателя в "Школе леди", Третьякова стала получать приглашения в различные телешоу. Например, в 2021 году она была участницей проекта "Кондитер". Кроме того, она регулярно появляется на телевидении. Мария была гостем программы "Доброе утро" на Первом канале, а также выступала в программе "Москва 24", ТВЦ и ТВ-3. На канале ТНТ она принимала участие в съемках Comedy Club в качестве искусствоведа.

Популярные фильмы

Новые пацанки 0.0
Новые пацанки (2022)

Фильмография Мария Третьякова

Жанр
Год
Все 1 Сериалы 1 Актриса 1
Новые пацанки
Новые пацанки
телешоу 2022, Россия
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