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Пацанки (2016), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Пацанки
Киноафиша Сериалы Пацанки Сезоны Сезон 3

Пацанки 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 17
Продолжительность сезона 51 час 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Пацанки»

В 3 сезоне шоу «Пацанки» молодые девушки поступают в школу леди, пытаются справиться со своими вредными привычками и становятся более женственными. Директором школы леди является Лаура Альбертовна Лукина. Ученицы с первого дня пытаются заслужить расположение строгой, но справедливой Лауры. Она не опускается до конфликтов и оскорблений, порицает действия девушек и хвалит их только по делу. В проекте приняли участие Анжела Косполова из Тюмени, Анна Михеева из Челябинска, которая пришла на проект в состоянии наркотического опьянения, Елизавета Ковалева из Нижнего Новгорода, Ксения Милас из Новосибирска и многие другие.

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Список серий телешоу Пацанки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
23 августа 2018
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
30 августа 2018
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
6 сентября 2018
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
13 сентября 2018
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
20 сентября 2018
Выпуск 6
Сезон 3 Серия 6
27 сентября 2018
Выпуск 7
Сезон 3 Серия 7
4 октября 2018
Выпуск 8
Сезон 3 Серия 8
11 октября 2018
Выпуск 9
Сезон 3 Серия 9
18 октября 2018
Выпуск 10
Сезон 3 Серия 10
25 октября 2018
Выпуск 11
Сезон 3 Серия 11
1 ноября 2018
Выпуск 12
Сезон 3 Серия 12
8 ноября 2018
Выпуск 13
Сезон 3 Серия 13
15 ноября 2018
Выпуск 14
Сезон 3 Серия 14
22 ноября 2018
Выпуск 15
Сезон 3 Серия 15
29 ноября 2018
Выпуск 16
Сезон 3 Серия 16
6 декабря 2018
Выпуск 17: Финал
Сезон 3 Серия 17
13 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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