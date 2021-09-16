Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Пацанки (2016), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Пацанки
Киноафиша Сериалы Пацанки Сезоны Сезон 6

Пацанки 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 16 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 15
Продолжительность сезона 45 часов 0 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Пацанки»

В 6 сезоне шоу «Пацанки» собрались не менее колоритные и яркие участницы, чем в предыдущих. Каждая из них курила, употребляла алкоголь, а также проявляла себя развязно и дерзко. Все эти девушки собрались в одном месте, приехав из разных городов России. Впрочем, среди участниц не только откровенные бунтарки. Некоторые пацанки вполне хладнокровны. Среди участниц оказалась Николь Нуриева, дочь известного рэп-певца Птахи. Зрителям запомнилась Татьяна Каширина — одна из самых опасных конкурсанток, которая ухитрилась за время нахождения на проекте несколько раз подраться с другими воспитанницами.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 2 голоса
6 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Пацанки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Выпуск 1
Сезон 6 Серия 1
16 сентября 2021
Выпуск 2
Сезон 6 Серия 2
23 сентября 2021
Выпуск 3
Сезон 6 Серия 3
30 сентября 2021
Выпуск 4
Сезон 6 Серия 4
7 октября 2021
Выпуск 5
Сезон 6 Серия 5
14 октября 2021
Выпуск 6
Сезон 6 Серия 6
21 октября 2021
Выпуск 7
Сезон 6 Серия 7
28 октября 2021
Выпуск 8
Сезон 6 Серия 8
4 ноября 2021
Выпуск 9
Сезон 6 Серия 9
11 ноября 2021
Выпуск 10
Сезон 6 Серия 10
18 ноября 2021
Выпуск 11
Сезон 6 Серия 11
25 ноября 2021
Выпуск 12
Сезон 6 Серия 12
2 декабря 2021
Выпуск 13
Сезон 6 Серия 13
9 декабря 2021
Выпуск 14
Сезон 6 Серия 14
16 декабря 2021
Выпуск 15. Финал
Сезон 6 Серия 15
23 декабря 2021
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше