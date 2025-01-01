Постеры телешоу «Пацанки»

Откуда взялся кот Матроскин? Новый российский фильм даст мяу-ответ — и это не продолжение «Простоквашино»

ИИ составил рейтинг джедаев, переживших встречи с Вейдером: на 8 месте Верла, а кто же в тройке?

Три свежих мини-сериала о криминале, которые вы точно обсудите с друзьями: №1 стоит посмотреть хотя бы ради Джуда Лоу

Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось

«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»

Почему Гэндальф так сильно любил хоббитов: Толкин дал оригинальный ответ во «Властелине колец»

Даже 89% на RT не спасли: экранизация Кинга проиграла гонку за лидерство в России — вот что смотрели в кино на выходных

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

Мать и отец забыли сына: сюжетную дыру размером с DeLorean создатель «Назад в будущее» объяснил 35 лет спустя