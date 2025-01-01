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Пацанки, список сезонов

Пацанки 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Эпизод длится 3 часа 0 минут
Телеканал Пятница!

Рейтинг шоу

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Список сезонов телешоу «Пацанки»
Пацанки - Сезон 1 Сезон 1
12 эпизодов 25 августа 2016 - 10 ноября 2016
 
Пацанки - Сезон 2 Сезон 2
16 эпизодов 17 августа 2017 - 30 ноября 2017
 
Пацанки - Сезон 3 Сезон 3
17 эпизодов 23 августа 2018 - 13 декабря 2018
 
Пацанки - Сезон 4. Дикое племя Сезон 4. Дикое племя
17 эпизодов 22 августа 2019 - 12 декабря 2019
 
Пацанки - Сезон 5 Сезон 5
15 эпизодов 24 сентября 2020 - 25 декабря 2020
 
Пацанки - Сезон 6 Сезон 6
15 эпизодов 16 сентября 2021 - 23 декабря 2021
 
Пацанки - Сезон 7: Новые Пацанки Сезон 7: Новые Пацанки
16 эпизодов 22 сентября 2022 - 29 декабря 2022
 
Пацанки - Сезон 8. Новые Пацанки 2. Рыцарки Сезон 8. Новые Пацанки 2. Рыцарки
16 эпизодов 21 сентября 2023 - 29 декабря 2023
 
Пацанки - Сезон 9: Пацанки. Остров Сезон 9: Пацанки. Остров
16 эпизодов 19 сентября 2024 - 26 декабря 2024
 
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