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Пацанки
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Пацанки, список сезонов
Пацанки
16+
Год выпуска
2016
Страна
Россия
Эпизод длится
3 часа 0 минут
Телеканал
Пятница!
Рейтинг шоу
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голоса
6
IMDb
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Список сезонов телешоу «Пацанки»
Сезон 1
12 эпизодов
25 августа 2016 - 10 ноября 2016
Сезон 2
16 эпизодов
17 августа 2017 - 30 ноября 2017
Сезон 3
17 эпизодов
23 августа 2018 - 13 декабря 2018
Сезон 4. Дикое племя
17 эпизодов
22 августа 2019 - 12 декабря 2019
Сезон 5
15 эпизодов
24 сентября 2020 - 25 декабря 2020
Сезон 6
15 эпизодов
16 сентября 2021 - 23 декабря 2021
Сезон 7: Новые Пацанки
16 эпизодов
22 сентября 2022 - 29 декабря 2022
Сезон 8. Новые Пацанки 2. Рыцарки
16 эпизодов
21 сентября 2023 - 29 декабря 2023
Сезон 9: Пацанки. Остров
16 эпизодов
19 сентября 2024 - 26 декабря 2024
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