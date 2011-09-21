Menu
Criminal Minds 2005, season 7

Criminal Minds season 7 poster
Season premiere 21 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Criminal Minds" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Мыслить как преступник» после потери Прентисса вся команда БАУ оказывается в опасном положении. Рид начинает догадываться об обмане. Комитет Сената допрашивает агентов, и подразделению грозит расформирование. Выиграть дело и сохранить всю команду вместе неожиданно помогает старый знакомый из далекого прошлого. Тем временем в Оклахоме появляется странный серийный убийца. Он не просто расправляется со своими жертвами-женщинами, а предварительно лишает каждую из них одного из пяти чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния или осязания. БАУ придется перевернуть весь штат, чтобы найти преступника.

Series rating

7.9
Rate 16 votes
8.1 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
It Takes a Village
Season 7 Episode 1
21 September 2011
Proof
Season 7 Episode 2
28 September 2011
Dorado Falls
Season 7 Episode 3
5 October 2011
Painless
Season 7 Episode 4
12 October 2011
From Childhood's Hour
Season 7 Episode 5
19 October 2011
Epilogue
Season 7 Episode 6
2 November 2011
There's No Place Like Home
Season 7 Episode 7
9 November 2011
Hope
Season 7 Episode 8
16 November 2011
Self-Fulfilling Prophecy
Season 7 Episode 9
7 December 2011
The Bittersweet Science
Season 7 Episode 10
14 December 2011
True Genius
Season 7 Episode 11
18 January 2012
Unknown Subject
Season 7 Episode 12
25 January 2012
Snake Eyes
Season 7 Episode 13
8 February 2012
Closing Time
Season 7 Episode 14
15 February 2012
A Thin Line
Season 7 Episode 15
22 February 2012
A Family Affair
Season 7 Episode 16
29 February 2012
I Love You, Tommy Brown
Season 7 Episode 17
14 March 2012
Foundation
Season 7 Episode 18
21 March 2012
Heathridge Manor
Season 7 Episode 19
4 April 2012
The Company
Season 7 Episode 20
11 April 2012
Divining Rod
Season 7 Episode 21
2 May 2012
Profiling 101
Season 7 Episode 22
9 May 2012
Hit
Season 7 Episode 23
16 May 2012
Run
Season 7 Episode 24
16 May 2012
