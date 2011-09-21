В 7 сезоне сериала «Мыслить как преступник» после потери Прентисса вся команда БАУ оказывается в опасном положении. Рид начинает догадываться об обмане. Комитет Сената допрашивает агентов, и подразделению грозит расформирование. Выиграть дело и сохранить всю команду вместе неожиданно помогает старый знакомый из далекого прошлого. Тем временем в Оклахоме появляется странный серийный убийца. Он не просто расправляется со своими жертвами-женщинами, а предварительно лишает каждую из них одного из пяти чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния или осязания. БАУ придется перевернуть весь штат, чтобы найти преступника.