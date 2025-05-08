Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Criminal Minds 2005, season 18

Criminal Minds season 18 poster
Kinoafisha TV Shows Criminal Minds Seasons Season 18

Criminal Minds 16+
Original title Season 18
Title Сезон 18
Season premiere 8 May 2025
Production year 2025
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes

Series rating

7.8
Rate 15 votes
Criminal Minds List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Swimmer's Calculus
Season 18 Episode 1
8 May 2025
The Zookeeper
Season 18 Episode 2
15 May 2025
Time to Say Goodbye
Season 18 Episode 3
22 May 2025
I'm Fine, It's Fine. Everything is Fine.
Season 18 Episode 4
29 May 2025
The Brutal Man
Season 18 Episode 5
5 June 2025
Hell is Empty…
Season 18 Episode 6
12 June 2025
…All the Devils Are Here
Season 18 Episode 7
19 June 2025
Tara
Season 18 Episode 8
26 June 2025
CollateRal
Season 18 Episode 9
3 July 2025
The Disciple
Season 18 Episode 10
10 July 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more