Criminal Minds 2005, season 18
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Criminal Minds
TV Shows
Criminal Minds
Seasons
Season 18
Criminal Minds
16+
16+
Original title
Season 18
Title
Сезон 18
Season premiere
8 May 2025
Production year
2025
Number of episodes
10
Runtime
7 hours 30 minutes
Series rating
7.8
Rate
15
votes
Criminal Minds List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Swimmer's Calculus
Season 18
Episode 1
8 May 2025
The Zookeeper
Season 18
Episode 2
15 May 2025
Time to Say Goodbye
Season 18
Episode 3
22 May 2025
I'm Fine, It's Fine. Everything is Fine.
Season 18
Episode 4
29 May 2025
The Brutal Man
Season 18
Episode 5
5 June 2025
Hell is Empty…
Season 18
Episode 6
12 June 2025
…All the Devils Are Here
Season 18
Episode 7
19 June 2025
Tara
Season 18
Episode 8
26 June 2025
CollateRal
Season 18
Episode 9
3 July 2025
The Disciple
Season 18
Episode 10
10 July 2025
