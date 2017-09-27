Киноафиша Сериалы Мыслить как преступник Сезоны Сезон 13 Серия 18

Мыслить как преступник 2005 18 серия 13 сезон

7.8 Оцените
10 голосов
Все серии 13 сезона «Мыслить как преступник»
По коням!
Сезон 13 / Серия 1 27 сентября 2017
В место получше
Сезон 13 / Серия 2 4 октября 2017
Грустный ангел
Сезон 13 / Серия 3 11 октября 2017
Убийственное приложение
Сезон 13 / Серия 4 18 октября 2017
Счастливый удар
Сезон 13 / Серия 5 25 октября 2017
Бункер
Сезон 13 / Серия 6 8 ноября 2017
Пепел и кости
Сезон 13 / Серия 7 15 ноября 2017
Неоновый террор
Сезон 13 / Серия 8 22 ноября 2017
Под ложным прикрытием
Сезон 13 / Серия 9 6 декабря 2017
Затопленный
Сезон 13 / Серия 10 3 января 2018
Буги изо всех сил
Сезон 13 / Серия 11 10 января 2018
Восход ущербной луны
Сезон 13 / Серия 12 17 января 2018
Излечение
Сезон 13 / Серия 13 24 января 2018
Миазмы
Сезон 13 / Серия 14 31 января 2018
Уничтожитель
Сезон 13 / Серия 15 7 марта 2018
Последний вздох
Сезон 13 / Серия 16 14 марта 2018
Капилано
Сезон 13 / Серия 17 21 марта 2018
Танец любви
Сезон 13 / Серия 18 28 марта 2018
От имени …
Сезон 13 / Серия 19 4 апреля 2018
Все что сможете проглотить
Сезон 13 / Серия 20 11 апреля 2018
Противоречивые сигналы
Сезон 13 / Серия 21 18 апреля 2018
Верующий
Сезон 13 / Серия 22 18 апреля 2018
О чем серия

В 13 сезоне 18 серии сериала «Мыслить как преступник» сотрудники спецотдела едут в Чикаго. Им предстоит найти убийцу и маньяка, оставляющего на трупах своих жертв алые цветы. К Росси внезапно приезжает его экс-супруга Кристалл Ричардс.

