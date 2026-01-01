Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Королевские Гонки РуПола
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Награды и номинации «Королевские Гонки РуПола»
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Вся информация о телешоу
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Победитель
Outstanding Reality Competition Program
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Номинант
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Победитель
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Номинант
Outstanding Competition Program
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Номинант
Outstanding Competition Program
Номинант
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Reality Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Победитель
Outstanding Casting for a Reality Program
Победитель
Outstanding Competition Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Победитель
Outstanding Competition Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Номинант
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety, Reality or Competition Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Casting for a Reality Program
Победитель
Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Contemporary Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Победитель
Outstanding Contemporary Makeup for a Variety, Nonfiction or Reality Program (Non-Prosthetic)
Победитель
Outstanding Casting for a Reality Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Победитель
Outstanding Competition Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Победитель
Outstanding Competition Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Номинант
Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
Outstanding Short Form Nonfiction or Reality Series
Номинант
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Номинант
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Directing for a Reality Program
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Победитель
Outstanding Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Cinematography for a Reality Program
Номинант
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Номинант
Outstanding Creative Achievement in Interactive Media within an Unscripted Program
Номинант
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Победитель
Outstanding Picture Editing for a Structured or Competition Reality Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Reality Competition Program
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Multi-Camera Series or Special
Номинант
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Reality Competition Program
Номинант
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Costumes for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Номинант
Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Series
Номинант
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Reality Competition Program
Номинант
Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Host for a Reality or Reality Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Competition Program
Номинант
Outstanding Picture Editing for a Structured Reality or Competition Program
Номинант
Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Номинант
Outstanding Directing for a Reality Program
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Reality Program (Single or Multi-Camera)
Номинант
Outstanding Casting for a Reality Program
Номинант
Outstanding Competition Program
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Номинант
Outstanding Reality Competition Program
Номинант
Outstanding Production Design for a Variety or Reality Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Makeup for a Multi-Camera Series or Special (Non-Prosthetic)
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2022
Best Fight (Unscripted)
Победитель
Best Competition Series
Победитель
Лучший ведущий
Номинант
Best Reality Star
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021
Best Competition Series
Победитель
Best Reality Cast
Победитель
Лучший ведущий
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2017
Best Reality Competition
Победитель
Лучший ведущий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Best Reality On-Screen Team
Номинант
Best Reality On-Screen Team
Номинант
Лучший ведущий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучший ведущий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2018
Best Reality Series/Franchise
Номинант
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