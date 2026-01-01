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Мишель Визаж
Michelle Visage
Киноафиша
Персоны
Мишель Визаж
Мишель Визаж
Michelle Visage
Дата рождения
20 сентября 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Актриса
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.4
Королевские Гонки РуПола
(2009)
6.1
Остановите! Этот! Поезд!
(2026)
Фильмография Мишель Визаж
6.1
Остановите! Этот! Поезд!
Stop! That! Train!
боевик, комедия
2026, США
Смотреть трейлер
8.4
Королевские Гонки РуПола
телешоу
2009, США
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