Постер сериала Смерть в раю
Киноафиша Сериалы Смерть в раю Сезоны

Смерть в раю, список сезонов

Death in Paradise 16+
Год выпуска 2011
Страна Великобритания/Франция/США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 12 голосов
7.8 IMDb
Список сезонов сериала «Смерть в раю»
Смерть в раю - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 25 октября 2011 - 13 декабря 2011
 
Смерть в раю - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 8 января 2013 - 26 февраля 2013
 
Смерть в раю - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 14 января 2014 - 4 марта 2014
 
Смерть в раю - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов 8 января 2015 - 26 февраля 2015
 
Смерть в раю - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов 7 января 2016 - 25 февраля 2016
 
Смерть в раю - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
8 эпизодов 5 января 2017 - 23 февраля 2017
 
Смерть в раю - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
8 эпизодов 4 января 2018 - 22 февраля 2018
 
Смерть в раю - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
8 эпизодов 10 января 2019 - 28 февраля 2019
 
Смерть в раю - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
8 эпизодов 9 января 2020 - 27 февраля 2020
 
Смерть в раю - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
8 эпизодов 7 января 2021 - 18 февраля 2021
 
Смерть в раю - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
8 эпизодов 7 января 2022 - 25 февраля 2022
 
Смерть в раю - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
8 эпизодов 6 января 2023 - 24 февраля 2023
 
Смерть в раю - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
8 эпизодов 4 февраля 2024 - 24 марта 2024
 
Смерть в раю - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
8 эпизодов 31 января 2025 - 28 марта 2025
 
Сезон 15
TBA
 
