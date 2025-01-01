Меню
Смерть в раю, список сезонов
Death in Paradise
16+
Год выпуска
2011
Страна
Великобритания/Франция/США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC One
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
12
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Смерть в раю»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
25 октября 2011 - 13 декабря 2011
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
8 января 2013 - 26 февраля 2013
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
14 января 2014 - 4 марта 2014
Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов
8 января 2015 - 26 февраля 2015
Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов
7 января 2016 - 25 февраля 2016
Сезон 6 / Season 6
8 эпизодов
5 января 2017 - 23 февраля 2017
Сезон 7 / Season 7
8 эпизодов
4 января 2018 - 22 февраля 2018
Сезон 8 / Season 8
8 эпизодов
10 января 2019 - 28 февраля 2019
Сезон 9 / Season 9
8 эпизодов
9 января 2020 - 27 февраля 2020
Сезон 10 / Season 10
8 эпизодов
7 января 2021 - 18 февраля 2021
Сезон 11 / Season 11
8 эпизодов
7 января 2022 - 25 февраля 2022
Сезон 12 / Season 12
8 эпизодов
6 января 2023 - 24 февраля 2023
Сезон 13 / Season 13
8 эпизодов
4 февраля 2024 - 24 марта 2024
Сезон 14 / Season 14
8 эпизодов
31 января 2025 - 28 марта 2025
Сезон 15
TBA
