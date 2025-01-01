Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов

Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»

4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)

Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале

«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше

Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино

Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу

Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде