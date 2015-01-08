Меню
Смерть в раю 2011, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Смерть в раю
Киноафиша Сериалы Смерть в раю Сезоны Сезон 4

Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 4 сезоне сериала «Смерть в раю» на острове шумно проходит фестиваль Fete Mouri. В это время хозяин завода по производству рома устраивает спиритический сеанс, чтобы выйти на связь с духом давно покойного слуги 1850-х годов. Во время сеанса случается настоящее убийство. При этом все, кто находился за столом, держались за руки. Это наводит на дикую мысль, что преступником мог быть призрак. Между тем, Гудман уверен, что случай, связанный с гибелью инструктора по серфингу, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Дуэйн старается изо всех сил произвести впечатление на нового сержанта.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
8 января 2015
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
15 января 2015
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
22 января 2015
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
29 января 2015
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
5 февраля 2015
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
12 февраля 2015
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
19 февраля 2015
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
26 февраля 2015
