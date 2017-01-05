Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Смерть в раю 2011, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Смерть в раю
Киноафиша Сериалы Смерть в раю Сезоны Сезон 6

Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 5 января 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 6 сезоне сериала «Смерть в раю» труп ученого Стивена Лэнгхэма обнаружили на месте действующего вулкана. За расследование принимается Хамфри и члены его команды. Многие считают, что смерть произошла в результате несчастного случая, но у следователя другое мнение на этот счет. У всех сослуживцев Стивена есть убедительные алиби, поскольку в момент гибели коллеги они пришли в исследовательский центр, воспользовавшись автоматической системой входа по пропускам. Единственный человек, Джозеф, отсутствовал во время преступления. Он и становится главным подозреваемым в этом деле.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Список серий сериала Смерть в раю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 6 Серия 1
5 января 2017
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 6 Серия 2
12 января 2017
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 6 Серия 3
19 января 2017
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 6 Серия 4
26 января 2017
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 6 Серия 5
2 февраля 2017
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 6 Серия 6
9 февраля 2017
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 6 Серия 7
16 февраля 2017
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 6 Серия 8
23 февраля 2017
График выхода всех сериалов
Роу добрался даже до Кольского полуострова: где снимали легендарную советскую сказку «Морозко»
«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал
«Оторваться невозможно»: 5 свежих турецких сериалов, уже доступных в сети от начала до конца
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше