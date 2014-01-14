Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Смерть в раю 2011, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Смерть в раю
Киноафиша Сериалы Смерть в раю Сезоны Сезон 3

Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 3 сезоне сериала «Смерть в раю» приключения лондонского полицейского на Карибах продолжаются. Торжество по случаю открытия колледжа, на которое приходит старший инспектор Ричард Пул, резко прерывается. Присутствующие на вечеринке ошеломлены известием о трагической гибели одной из студенток. Теа Холмс, которая подменяла свою приятельницу, киноактрису Лекси Каннингем, упала замертво во время съемок триллера. Эксперты установили, что девушка была отравлена. Несмотря на то, что Теа несколько лет назад была осуждена за неудачное ограбление, Гудман уверен, что убийца целился в Лекси. 

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Список серий сериала Смерть в раю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
14 января 2014
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
21 января 2014
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
28 января 2014
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
4 февраля 2014
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
11 февраля 2014
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
18 февраля 2014
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
25 февраля 2014
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
4 марта 2014
График выхода всех сериалов
Роу добрался даже до Кольского полуострова: где снимали легендарную советскую сказку «Морозко»
Эти 3 книги Стивена Кинга лучше бы никогда не экранизировать: славы «Оно» и «Зеленой мили» они не получат
Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео)
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Одна из самых популярных серий «Маши и Медведя» собрала 238 млн зрителей у экранов: здесь есть и «Симпсоны», и неочевидный поклон Раневской
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше