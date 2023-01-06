Меню
Смерть в раю 2011, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Смерть в раю
Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 12
Премьера сезона 6 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 12-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 12 сезоне сериала «Смерть в раю» на островах отмечают традиционные карибские праздники, но веселье отходит для Паркера на второй план, когда ему приходится расследовать новое преступление. Жертвой становится автор интернет-подкастов – девушка, которая прилюдно пыталась вычислить убийцу ребенка, утверждая, что нашла новые доказательства. Тем временем со скалы при загадочных обстоятельствах падает астроном сразу после наблюдения редкого космического явления. Невилл приглашает Софи на авантюрное свидание, но чем закончится этот роман, пока не представляет никто из влюбленных.

Рейтинг сериала

7.7
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Серия 1 Episode 1
Сезон 12 Серия 1
6 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 12 Серия 2
13 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 12 Серия 3
20 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 12 Серия 4
27 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 12 Серия 5
3 февраля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 12 Серия 6
10 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 12 Серия 7
17 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 12 Серия 8
24 февраля 2023
