Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Смерть в раю 2011, 10 сезон

Постер к 10-му сезону сериала Смерть в раю
Киноафиша Сериалы Смерть в раю Сезоны Сезон 10

Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 7 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 10 сезоне сериала «Смерть в раю» известную теледиву обнаружили задушенной в бассейне. Невилл убежден, что к этому преступлению причастен другой популярный ведущий. Однако у этого человека есть железное алиби – он вел прямой эфир в тот момент, когда было совершено убийство. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как он смог провернуть это дело. Кроме того, кто-то из жителей острова отравил археолога во время раскопок. Убийцы не оставили после себя никаких улик. Невилл проверяет свои способности в конкурсе по приготовлению крабов. Спустя некоторое время обнаруживается труп победителя соревнования.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Список серий сериала Смерть в раю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 10 Серия 1
7 января 2021
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 10 Серия 2
14 января 2021
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 10 Серия 3
21 января 2021
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 10 Серия 4
28 января 2021
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 10 Серия 5
4 февраля 2021
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 10 Серия 6
5 февраля 2021
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 10 Серия 7
12 февраля 2021
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 10 Серия 8
18 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест)
«Шилов, ты мне всю жизнь поломал!»: Устюгов так хорошо сыграл в «Ментовских войнах», что чуть не пострадал
Над Космосом, Пчелой и Филом все рыдали, а его будто забыли: как умер близкий друг Белого в «Бригаде» Фара
Провоцирует ДТП, стоит как пентхаус: машина в «Охотниках за привидениями – смесь «Скорой» и катафалка, и вот откуда она взялась
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше