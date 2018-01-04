Меню
Смерть в раю 2011, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Смерть в раю
Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 4 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 7 сезоне сериала «Смерть в раю» Дайан Смит разбилась насмерть, рухнув с балкона гостиницы в день ее свадебной церемонии с олигархом Филипом Марстоном. Джек уверен, что Дайан помогли сброситься вниз, поскольку она закрыла флакон с лаком для ногтей, прежде чем упала на землю. Главными подозреваемыми становятся сотрудник гостиницы, а также наследники Марстона, у которых есть свой коварный план. Флоренс получает травму во время задержания, из-за чего ей ненадолго приходится оставить службу. Тем временем на острове проходит покерный турнир с призовым фондом в 3 миллиона долларов.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 7 Серия 1
4 января 2018
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 7 Серия 2
11 января 2018
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 7 Серия 3
18 января 2018
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 7 Серия 4
25 января 2018
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 7 Серия 5
1 февраля 2018
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 7 Серия 6
8 февраля 2018
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 7 Серия 7
15 февраля 2018
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 7 Серия 8
22 февраля 2018
