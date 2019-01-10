Меню
Смерть в раю 2011, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Смерть в раю
Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 10 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 8 сезоне сериала «Смерть в раю» Пола Рейнора зарезали в автобусе, двигающемся в Онор. Единственными предполагаемыми подозреваемыми становятся трое других пассажиров и шофер. Однако никто из этих людей не мог совершить преступление так, чтобы остаться незамеченным. Во время расследования сотрудники правоохранительных органов выясняют, что у всех участников событий был мотив для убийства Рейнора. Это имеет отношение к истории, связанной с ограблением игорного заведения 15 лет назад. Кроме того, на острове убивают сотрудника зоопарка Ксандера Шеппарда. Ему в спину выпустили отравленный дротик.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 8 Серия 1
10 января 2019
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 8 Серия 2
17 января 2019
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 8 Серия 3
24 января 2019
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 8 Серия 4
31 января 2019
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 8 Серия 5
7 февраля 2019
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 8 Серия 6
14 февраля 2019
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 8 Серия 7
21 февраля 2019
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 8 Серия 8
28 февраля 2019
