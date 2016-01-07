Меню
Смерть в раю 2011, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Смерть в раю
Киноафиша Сериалы Смерть в раю Сезоны Сезон 5

Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 7 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 5 сезоне сериала «Смерть в раю» Гудман приобрел лодку. В это время в Дэна Хагена, состоятельного филантропа и лидера команды дайверов, кто-то стреляет на борту его новой яхты. С ним на яхте находилось четверо членов его команды, но все они были на виду друг у друга. Гудмана озадачило появление игрушечного солдатика неподалеку от тела. Вскоре он выяснил, что не только экс-супруга Дэна и его новая жена были на вечеринке. Оказывается, там присутствовал коллега Хагена, с которым у них были неразрешимые противоречия, а также студент Джонатан Тейлор. Когда-то Дэн раскрыл его связь с наркобизнесом.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Список серий сериала Смерть в раю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 5 Серия 1
7 января 2016
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 5 Серия 2
14 января 2016
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 5 Серия 3
21 января 2016
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 5 Серия 4
28 января 2016
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 5 Серия 5
4 февраля 2016
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 5 Серия 6
11 февраля 2016
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 5 Серия 7
18 февраля 2016
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 5 Серия 8
25 февраля 2016
