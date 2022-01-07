Меню
Смерть в раю 2011, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Смерть в раю
Киноафиша Сериалы Смерть в раю Сезоны Сезон 11

Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 7 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 11-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 11 сезоне сериала «Смерть в раю» преступления на вымышленном карибском острове Сент-Мари продолжаются. Зрителей ожидает много загадочных убийств и тайн, над которыми придется изрядно поломать голову. В центре событий окажутся хорошо знакомые персонажи, но в детективных историях будут задействованы и новые герои. Напомним, в предыдущем сезоне Невилл Паркер встретил вновь прибывшего сержанта Флоренс Касселл. Она ушла после гибели своего супруга. В новом сезоне Бен Миллер снова появится в роли инспектора Ричарда Пула, который, как показали авторы проекта, погиб в третьем сезоне.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 11 Серия 1
7 января 2022
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 11 Серия 2
14 января 2022
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 11 Серия 3
21 января 2022
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 11 Серия 4
28 января 2022
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 11 Серия 5
4 февраля 2022
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 11 Серия 6
11 февраля 2022
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 11 Серия 7
18 февраля 2022
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 11 Серия 8
25 февраля 2022
