Смерть в раю 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Смерть в раю
Киноафиша Сериалы Смерть в раю Сезоны Сезон 1

Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 1 сезоне сериала «Смерть в раю» в центре событий оказывается лондонский полицейский Ричард Пул, которого назначают провести расследование на Карибах. Для типичного жителя туманной столицы Великобритании подобная командировка на знойный остров равносильна смерти. Однако долг превыше всего. На Сент-Мари было совершено убийство коллеги Ричарда – полицейского из Великобритании. Его тело обнаружили в закрытой комнате. Чтобы найти преступника, ответственного за гибель товарища, Пул вступает в противостояние с ненавистным солнцем, песком, волнами и таинственной женщиной на берегу моря.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Список серий сериала Смерть в раю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 октября 2011
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2011
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2011
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2011
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2011
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2011
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2011
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2011
График выхода всех сериалов
