Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Смерть в раю 2011, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Смерть в раю
Киноафиша Сериалы Смерть в раю Сезоны Сезон 9

Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 9 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Смерть в раю»

В 9 сезоне сериала «Смерть в раю» накануне Нового года Ванесса МакКормак обнаружена убитой в собственном доме. Свидетель рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что видел человека в маске, одетого в костюм дьявола. Он торопливо скрылся с места преступления. В этот же день на зятя жертвы, Дональда, напал преступник, напоминающий по описанию предполагаемого убийцу Ванессы. Джеку и членам его команды предстоит выяснить, как связаны между собой эти два преступления. Тем временем популярную художницу Донну Харман убивают в ее собственной студии. По всей видимости, девушке подмешали яд в ее любимый напиток.

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 17 голосов
Список серий сериала Смерть в раю График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Эпизод 1 Episode 1
Сезон 9 Серия 1
9 января 2020
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 9 Серия 2
16 января 2020
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 9 Серия 3
23 января 2020
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 9 Серия 4
30 января 2020
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 9 Серия 5
6 февраля 2020
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 9 Серия 6
13 февраля 2020
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 9 Серия 7
20 февраля 2020
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 9 Серия 8
27 февраля 2020
График выхода всех сериалов
На карте мира Хоукинса нет, но есть места, которые до сих пор застряли в 1983-м: где снимали сериал «Очень странные дела»
Мы показали нейросети 6 кадров из советского кино: по такому описанию от ИИ фильмы угадают только единицы (тест)
Не только «Кэрри» и «Кошмар на улице Вязов»: 5 культовых фильмов, которые «скопировали» создатели «Очень странных дел»
Еще не «Шерлок», но уже не стыдно: эти 5 российских детективов круче большинства западных поделок – у каждого рейтинг 8+
3 000 000 000 просмотров за 10 лет: Россия останется без культового детского мульта – его полюбили сильнее, чем «Машу и Медведя»
Ждали ремейк «Брата» Балабанова? Есть хорошие новости: «новым» Данилой Багровым станет звезда «Слова пацана» – но название будет другое
В прошлом Махидевран неожиданно нашлась связь с Москвой — похоже, в наложнице было больше «русского», чем в ее сопернице Хюррем
Когда «Магическая битва: Казнь» выйдет в России: точная дата уже есть – и она не сильно отстает от мира
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису
Почти догнал «Игру в кальмара» и пропал на 3 года: когда будет 2-й сезон «Мы все мертвы» – 1-й собрал 361 млн часов просмотра
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше