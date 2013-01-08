Меню
Смерть в раю 2011, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Смерть в раю
Death in Paradise 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Смерть в раю»

Во 2 сезоне сериала «Смерть в раю» Пул вместе со своими сослуживцами приступает к расследованию загадочного убийства. Жертвой стал хозяин сахарной плантации. Ему нанесли смертельный удар при помощи мачете. В это время Камилла вступает в противостояние со своей матерью, которая настаивает на том, чтобы дочь отправилась на свидание вслепую. Тереза погибла во время пожара в монастыре на острове. Очевидно, возгорание спровоцировала сама девушка. Дверь в ее спальню была заперта, а эксперты установили, что незадолго до смерти она выкурила сигарету. Однако Пулу кажется, что здесь что-то не так.

Эпизод 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
8 января 2013
Эпизод 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
15 января 2013
Эпизод 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
22 января 2013
Эпизод 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
29 января 2013
Эпизод 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 февраля 2013
Эпизод 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 февраля 2013
Эпизод 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 февраля 2013
Эпизод 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 февраля 2013
