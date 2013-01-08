Во 2 сезоне сериала «Смерть в раю» Пул вместе со своими сослуживцами приступает к расследованию загадочного убийства. Жертвой стал хозяин сахарной плантации. Ему нанесли смертельный удар при помощи мачете. В это время Камилла вступает в противостояние со своей матерью, которая настаивает на том, чтобы дочь отправилась на свидание вслепую. Тереза погибла во время пожара в монастыре на острове. Очевидно, возгорание спровоцировала сама девушка. Дверь в ее спальню была заперта, а эксперты установили, что незадолго до смерти она выкурила сигарету. Однако Пулу кажется, что здесь что-то не так.