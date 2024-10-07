Настроение «джунгли»: подборка экзотических шоу, фильмов и сериаловКогда лето безвозвратно ушло до следующего года, а впереди нас ждут осенние и зимние месяцы, так хочется продлить настроение сочных зеленых красок, жары и экзотики, отправившись туда, где все это бывает круглогодично, то есть в джунгли. Оказаться там можно даже не выходя из дома, задав нужное настроение фильмами, сериалами и шоу, действие которых происходит в утопающих в зелени тропиках. Отправляемся в опасное и интересное приключение, пользуясь нашей подборкой!