Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Последний герой Новости

Новости о телешоу «Последний герой»

Новости о телешоу «Последний герой» Вся информация о телешоу
Настроение «джунгли»: подборка экзотических шоу, фильмов и сериалов
Настроение «джунгли»: подборка экзотических шоу, фильмов и сериалов Когда лето безвозвратно ушло до следующего года, а впереди нас ждут осенние и зимние месяцы, так хочется продлить настроение сочных зеленых красок, жары и экзотики, отправившись туда, где все это бывает круглогодично, то есть в джунгли. Оказаться там можно даже не выходя из дома, задав нужное настроение фильмами, сериалами и шоу, действие которых происходит в утопающих в зелени тропиках. Отправляемся в опасное и интересное приключение, пользуясь нашей подборкой!
Написать
7 октября 2024 12:54
ТВ-3 и ресторан «Магадан» предлагают экзотические блюда из шоу «Последний герой. Русский сезон»
ТВ-3 и ресторан «Магадан» предлагают экзотические блюда из шоу «Последний герой. Русский сезон» «Чушь из нельмы», «картофель с олениной» и другие экзотические кушанья.
Написать
3 июля 2024 15:14
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше