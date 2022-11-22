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Добро пожаловать в Чиппендейлс 2022 - 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Добро пожаловать в Чиппендейлс
Киноафиша Сериалы Добро пожаловать в Чиппендейлс Сезоны Сезон 1

Welcome to Chippendales
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс»

В 1 сезоне сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс» индийский иммигрант по имени Сомен «Стив» Банерджи приезжает в Соединенные Штаты Америки, чтобы впоследствии основать свою империю и стать прародителем культуры мужского стриптиза в мире. В 1979 году герой создает первую мужскую стриптиз-группу под названием «Чиппендейлс». Танцоры выступают в основном для женской аудитории. Благодаря качеству постановки и хореографии «Чиппендейлс» сумела узаконить стриптиз как форму популярного развлечения. Компания начала ставить бурлеск-шоу в стиле Бродвея и гастролировать по всему миру.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Добро пожаловать в Чиппендейлс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Элегантная, эксклюзивная атмосфера An Elegant, Exclusive Atmosphere
Сезон 1 Серия 1
22 ноября 2022
Четыре гения Four Geniuses
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2022
Вельвита Velveeta
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2022
Просто бизнес Just Business
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2022
Пиявки Leeches
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2022
31 февраля February 31st
Сезон 1 Серия 6
20 декабря 2022
Бумага есть бумага Paper Is Paper
Сезон 1 Серия 7
27 декабря 2022
Швейцария Switzerland
Сезон 1 Серия 8
3 января 2023
График выхода всех сериалов
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