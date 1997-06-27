Сериал «Комиссар Мартин Бек» – это шведский криминальный детектив по мотивам одноименной серии бестселлеров о блестящем полицейском и следователе. Мартин – обычный мужчина, не лишенный своих проблем и страхов. Однако на рабочем месте он забывает обо всем, превращаясь в идеальную ищейку. День за днем он сталкивается с поистине пугающими расследованиями, но каждое дело ему удается довести до логического завершения. Когда на мусоросжигательном заводе обнаруживается тело, за работу берется Мартин Бек.