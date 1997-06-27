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Постер к сериалу Комиссар Мартин Бек
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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек

Комиссар Мартин Бек (1997 - …)

Beck 18+
Год выпуска 1997
Страна Швеция
Всего сезонов 9 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал TV4
Продолжительность сериала 75 часов 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Комиссар Мартин Бек» – это шведский криминальный детектив по мотивам одноименной серии бестселлеров о блестящем полицейском и следователе. Мартин – обычный мужчина, не лишенный своих проблем и страхов. Однако на рабочем месте он забывает обо всем, превращаясь в идеальную ищейку. День за днем он сталкивается с поистине пугающими расследованиями, но каждое дело ему удается довести до логического завершения. Когда на мусоросжигательном заводе обнаруживается тело, за работу берется Мартин Бек.

В ролях
В ролях
Питер Абер
Питер Абер
Йонас Карлссон
Йонас Карлссон
Манс Натанаэльсон
Ингвар Хирдвалль
Ребека Хемсе
Микаэл Персбрандт
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 9-го сезона сериала «Комиссар Мартин Бек»
TBA
Сезон 9 Серия 1
25 декабря 2022
TBA
Сезон 9 Серия 2
20 января 2023
TBA
Сезон 9 Серия 3
15 февраля 2023
TBA
Сезон 9 Серия 4
22 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Комиссар Мартин Бек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1997, 8 эпизодов
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2001, 8 эпизодов
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2006, 8 эпизодов
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2009, 2 эпизода
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2015, 8 эпизодов
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2018, 4 эпизода
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2020, 4 эпизода
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2021, 4 эпизода
 
Season 9
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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