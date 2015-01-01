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Комиссар Мартин Бек 1997, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны Сезон 5

Beck 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 1 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Комиссар Мартин Бек»

В 5 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» главный герой и его команда вновь возвращаются к работе после непростого испытания на прочность. Бек сразу же берется за несколько особенно громких и запутанных расследований. Одно из них – задушенная в гостиничном номере молодая женщина. Все улики ведут полицейских в квартал ночной жизни Стокгольма. Другое дело – убийство известного криминального авторитета снайпером прямо на глазах у его семьи. Тем временем за городом находят нелегальное захоронение двух мужчин, которых никак не удается опознать, несмотря на настойчивые попытки опытных экспертов.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Комиссар Мартин Бек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Комната 302 Room 302
Сезон 5 Серия 1
1 января 2015
Семья The Family
Сезон 5 Серия 2
10 января 2015
Вторжение The Invasion
Сезон 5 Серия 3
21 марта 2015
Убийства в больнице The Hospital Murders
Сезон 5 Серия 4
28 марта 2015
Гунвальд Gunvald
Сезон 5 Серия 5
1 января 2016
Стейнар Steinar
Сезон 5 Серия 6
6 февраля 2016
Конец дороги End of the Road
Сезон 5 Серия 7
5 марта 2016
Последний день The Last Day
Сезон 5 Серия 8
2 апреля 2016
График выхода всех сериалов
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