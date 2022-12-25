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Комиссар Мартин Бек 1997, 9 сезон

Постер к 9-му сезону сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны Сезон 9

Beck 18+
Название Season 9
Премьера сезона 25 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Комиссар Мартин Бек»

В 9 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» продолжаются приключения самого одаренного и опытного криминального детектива Швеции. После неудачного завершения прошлого громкого дела пресса осаждает здание полицейского участка. Мартин чувствует свою ответственность за произошедшее с 14-летним подростком. К тому же старые травмы – как физические, так и психологические – вновь дают о себе знать. Однако Бек никогда не поддается своим слабостям, находясь на службе. Он должен приниматься за очередное непростое расследование. Тем более что в городке вновь обнаруживается тело неизвестного убитого человека.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Комиссар Мартин Бек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Смертельная ловушка Dödsfällan
Сезон 9 Серия 1
25 декабря 2022
Услуга за услугу Quid Pro Quo
Сезон 9 Серия 2
17 марта 2023
Преисподняя Inferno
Сезон 9 Серия 3
15 июля 2023
Тупик Deadlock
Сезон 9 Серия 4
22 июля 2023
График выхода всех сериалов
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