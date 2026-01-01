Оповещения от Киноафиши
Комиссар Мартин Бек Места съёмок

Места и даты съемок сериала Комиссар Мартин Бек

Основные места съемок сериала Комиссар Мартин Бек

  • Стокгольм, Стокгольмский лен, Швеция

Где снимали известные сцены

Квартира Мартина Бека — экстерьер
набережная Бергсундс, д. 31, Сёдермальм, Стокгольм, Швеция
