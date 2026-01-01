Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры

Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию

Это же Леха из «Ландышей»! Заметила знакомого актера в тизере нового «Дубровского» с Гаасом — вот кого он там сыграет (видео)

Этих женщин в советском кино уважали, любили и боялись: угадайте 5 фильмов по сильным героиням (тест)

Устюгов снимется в военном фильме за миллиард рублей: уже не угрюмый опер Шилов, а настоящий царь

Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»

Монстры, зомби и супергерои — корейцы давно переплюнули Голливуд: 5 остросюжетных дорам с бюджетами под $50 млн

320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха

Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя

5 фильмов, где приёмные дети меняют жизнь взрослых: от легендарного «Умницы Уилла Хантинга» до российского «Жемчуга»