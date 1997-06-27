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Комиссар Мартин Бек 1997, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны Сезон 1

Beck 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июня 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Комиссар Мартин Бек»

В 1 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» события разворачиваются в столице Швеции, где в одном из полицейских участков работает необычайно одаренный следователь по имени Мартин Бек. Вместе со своей неизменной командой он раз за разом расследует самые безнадежные и запутанные криминальные дела. Рабочие мусоросжигательного завода обнаруживают сгоревшее человеческое тело. Герой сразу понимает, что жертву убили в другом месте и привезли сюда, чтобы избавиться от улик. Теперь он должен восстановить всю череду событий буквально из пепла, чтобы найти того, кто стоит за коварным преступлением.

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Комиссар Мартин Бек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Мальчик-приманка The Decoy Boy
Сезон 1 Серия 1
27 июня 1997
Человек с иконами The Man With Icons
Сезон 1 Серия 2
17 декабря 1997
Белые ночи White Nights
Сезон 1 Серия 3
27 февраля 1998
Серийный убийца Serial Killer
Сезон 1 Серия 4
27 марта 1998
Отель Перл The Pearl Hotel
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 1998
Монстр The Monster
Сезон 1 Серия 6
20 мая 1998
Денежный человек The Money Man
Сезон 1 Серия 7
3 июня 1998
Ночное видение Night Vision
Сезон 1 Серия 8
31 октября 1998
График выхода всех сериалов
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