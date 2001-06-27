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Комиссар Мартин Бек 1997, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны Сезон 2

Beck 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 июня 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Комиссар Мартин Бек»

Во 2 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» пара патрульных полицейских случайно сталкивается с тремя преступниками. В их машине обнаруживается большое количество взрывчатки, которую они только что похитили с государственного охранного объекта. Злодеи не раздумывая хладнокровно расправляются с полицейскими, но те успевают сообщить о происшествии своим коллегам. На место событий выезжает следователь Мартин Бек со своими коллегами. Команда должна как можно скорее выяснить имена и местоположение преступников. Счет идет буквально на минуты, ведь взрывчатка явно нужна им для какого-то теракта.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Комиссар Мартин Бек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Месть The Revenge
Сезон 2 Серия 1
27 июня 2001
Человек без лица The Man Without a Face
Сезон 2 Серия 2
7 ноября 2001
Картель The Cartel
Сезон 2 Серия 3
12 декабря 2001
Отшельник The Recluse
Сезон 2 Серия 4
16 января 2002
Неизвестный отправитель Unknown Sender
Сезон 2 Серия 5
13 февраля 2002
Рекламщик The Ad Man
Сезон 2 Серия 6
20 марта 2002
Мальчик в стеклянной чаше The Boy in the Glass Bowl
Сезон 2 Серия 7
10 апреля 2002
Слепая прибыль Blind Profit
Сезон 2 Серия 8
4 января 2002
График выхода всех сериалов
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