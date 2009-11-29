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Комиссар Мартин Бек 1997, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны Сезон 4

Beck 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 29 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Комиссар Мартин Бек»

В 4 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» неподалеку от столицы обнаруживаются обугленные останки неизвестной женщины. Шведская служба безопасности Säpo выясняет, что жертва была довольно известной в стране личностью – воинствующей экологической активисткой. Женщина не раз участвовала в довольно неоднозначных и опасных акциях протеста, а потому имела довольно много врагов. Однако большая часть улик указывает на коллегу и друга Мартина Бека – Гюнвальда Ларссона. В отчаянии мужчина в одиночку отправляется на поиски настоящего преступника, что полиция воспринимает как побег. Мартин должен найти для него алиби.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Комиссар Мартин Бек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Глаз бури The Eye of the Storm
Сезон 4 Серия 1
29 ноября 2009
Похоронен заживо Buried Alive
Сезон 4 Серия 2
27 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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