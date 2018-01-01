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Комиссар Мартин Бек 1997, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны Сезон 6

Beck 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 1 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Комиссар Мартин Бек»

В 6 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» на Ближнем Востоке до смерти избивают мужчину. Тем временем в Стокгольме молодая женщина исчезает по дороге с работы домой. Эти два события кажутся никак не связанными между собой, однако полицейским предстоит найти между ними нечто общее. Поскольку Мартин Бек недавно уволился из участка, поиски пропавшей девушки возглавляет Стейнар Ховланд. Но главному герою не удается уйти на покой. Он случайно оказывается втянутым в это дело, когда помогает Службе национальной безопасности отыскать опасного террориста. Вскоре он понимает, что участвует в гонке со временем, чтобы остановить катастрофу.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Комиссар Мартин Бек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Плоть и кровь Flesh and Blood
Сезон 6 Серия 1
1 января 2018
Тонкий лед Thin Ice
Сезон 6 Серия 2
3 февраля 2018
Без намерения Without Intent
Сезон 6 Серия 3
3 марта 2018
Адвокат дьявола Devil's Advocate
Сезон 6 Серия 4
7 апреля 2018
График выхода всех сериалов
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