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Постер сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны

Комиссар Мартин Бек, список сезонов

Beck 18+
Год выпуска 1997
Страна Швеция
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал TV4

Рейтинг сериала

0.0
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7.5 IMDb
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Список сезонов сериала «Комиссар Мартин Бек»
Комиссар Мартин Бек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 27 июня 1997 - 31 октября 1998
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов 27 июня 2001 - 10 апреля 2002
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 28 июня 2006 - 10 октября 2007
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2 эпизода 29 ноября 2009 - 27 декабря 2009
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов 1 января 2015 - 2 апреля 2016
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
4 эпизода 1 января 2018 - 7 апреля 2018
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
4 эпизода 6 ноября 2020 - 5 февраля 2021
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
4 эпизода 25 декабря 2021 - 18 марта 2022
 
Комиссар Мартин Бек - Season 9 Season 9
4 эпизода 25 декабря 2022 - 22 июля 2023
 
Комиссар Мартин Бек - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2 эпизода 6 декабря 2024 - 21 июня 2025
 
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