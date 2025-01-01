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Комиссар Мартин Бек
Сезоны
Комиссар Мартин Бек, список сезонов
Beck
18+
Год выпуска
1997
Страна
Швеция
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
TV4
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
7.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Комиссар Мартин Бек»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
27 июня 1997 - 31 октября 1998
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
27 июня 2001 - 10 апреля 2002
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
28 июня 2006 - 10 октября 2007
Сезон 4 / Season 4
2 эпизода
29 ноября 2009 - 27 декабря 2009
Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов
1 января 2015 - 2 апреля 2016
Сезон 6 / Season 6
4 эпизода
1 января 2018 - 7 апреля 2018
Сезон 7 / Season 7
4 эпизода
6 ноября 2020 - 5 февраля 2021
Сезон 8 / Season 8
4 эпизода
25 декабря 2021 - 18 марта 2022
Season 9
4 эпизода
25 декабря 2022 - 22 июля 2023
Сезон 10 / Season 10
2 эпизода
6 декабря 2024 - 21 июня 2025
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