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Комиссар Мартин Бек 1997, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны Сезон 8

Beck 18+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 25 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Комиссар Мартин Бек»

В 8 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» опытный следователь возвращается к своим обязанностям в полиции после непростого периода посттравматической реабилитации. Первым же делом Мартина Бека и его команды оказывается международное политическое расследование. В Лильехольмене обнаруживается тело иностранного профессионального преступника, которого уже несколько лет разыскивают по всему миру. Однако теперь Беку предстоит не поднимать на поверхность темные дела самого убийцы, а выяснять, кому и как удалось, в свою очередь, добраться до него. А главное – почему это произошло именно на территории Швеции?

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Комиссар Мартин Бек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Новая жизнь A new life
Сезон 8 Серия 1
25 декабря 2021
Комната ярости Rage Room
Сезон 8 Серия 2
21 января 2022
58 минут 58 Minutes
Сезон 8 Серия 3
18 февраля 2022
Плачущая полиция The Crying Police
Сезон 8 Серия 4
18 марта 2022
График выхода всех сериалов
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