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Комиссар Мартин Бек 1997, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны Сезон 3

Beck 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 июня 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Комиссар Мартин Бек»

В 3 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» на молодую мать нападают с ножом в ее собственном доме. Чудом женщине удается сбежать вместе с двумя детьми. Однако вскоре она куда-то пропадает из полицейского участка и начинает скрываться ото всех, включая людей, желающих ее защитить. А наутро ее супруга находят зарезанным в том самом доме. Сперва Мартин приходит к выводу, что именно он пытался убить жену и детей и ей пришлось защищаться. Однако постепенно он понимает, что дело обстоит гораздо сложнее. Похоже, настоящего агрессора, угрожающего семье, стоит искать прямо в отделе полиции среди коллег Бека.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Комиссар Мартин Бек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Скорпион The Scorpion
Сезон 3 Серия 1
28 июня 2006
Невостребованная девушка The Unclaimed Girl
Сезон 3 Серия 2
12 ноября 2006
Стервятник The Vulture
Сезон 3 Серия 3
19 ноября 2006
Адвокат The Attorney
Сезон 3 Серия 4
26 ноября 2006
Японская живопись The Japanese Painting
Сезон 3 Серия 5
6 июня 2007
Слабое звено The Weak Link
Сезон 3 Серия 6
23 марта 2007
Безмолвный крик The Silent Scream
Сезон 3 Серия 7
19 сентября 2007
Во имя Господа In the Name of God
Сезон 3 Серия 8
10 октября 2007
График выхода всех сериалов
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