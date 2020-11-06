Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Комиссар Мартин Бек 1997, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Комиссар Мартин Бек
Киноафиша Сериалы Комиссар Мартин Бек Сезоны Сезон 7

Beck 18+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 6 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Комиссар Мартин Бек»

В 7 сезоне сериала «Комиссар Мартин Бек» герой вновь возвращается к сотрудничеству со стокгольмской полицией. Теперь он внештатный консультант своих бывших коллег. Группе Мартина достается непростое расследование, связанное с пропавшим ребенком. К сожалению, мальчика не удается спасти, и вскоре его обнаруживают убитым, но на виновника трагедии по-прежнему ничего не указывает. Бек понимает, что полиция ищет не в том направлении, и неожиданно для всех поднимает старые дела, связанные с сетью наркоторговцев. Тем временем в багажнике брошенного на дороге автомобиля обнаруживается жуткая находка.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Комиссар Мартин Бек График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Под прикрытием Undercover
Сезон 7 Серия 1
6 ноября 2020
При отсутствии обоснованного сомнения Beyond reasonable doubt
Сезон 7 Серия 2
4 декабря 2020
Смерть в Самарре Death in Samarra
Сезон 7 Серия 3
1 января 2021
Блудный сын The prodigal son
Сезон 7 Серия 4
5 февраля 2021
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше