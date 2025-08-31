Меню
До «Фишера» и «Трассы» — был он: даже иностранцы теряют сон от российского детектива начала 2020-х — маньяки, мистика и дивное Прикамье
Сериал продлился два сезона. Ждем третий по сей день.
3 комментария
31 августа 2025 20:03
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Действие происходит в 1994 году, когда кое-чего в кадре быть не могло.
Написать
16 августа 2025 12:48
В России могут запретить «Слово пацана» и другие сериалы с Янковским: «запрещенку» также нашли даже в хитовой «Головоломке»
Под прицелом и оскароносная драма с Юрой Борисовым.
19 комментариев
13 августа 2025 16:09
Создатели отказались снимать третий сезон «Фишера»: судя по названию, будет напоминать «Тень Чикатило»
Уже есть название и намеки, чего ждать дальше.
Написать
1 августа 2025 21:01
Объясняем, про какого маньяка на самом деле сняли «Фишер. Затмение» — часть правда, часть вымысел
Создатели отошли от правила первого сезона, где в основе все-таки была биография. Они добавили в сюжет фантазии.
Написать
31 июля 2025 07:58
Реальная история маньяка Фишера пугает сильнее сериала — к счастью, самое жуткое осталось за кадром
Авторы решили напоследок подарить зрителям хоть крупицу надежды — зло, возможно, не всесильно.
Написать
28 июля 2025 16:40
Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение
Зрители, которые попрощались с персонажем Янковского, возможно, не ошиблись.
3 комментария
24 июля 2025 13:28
«Войти в ту же воду»: «Фишер» еще может получить 3 сезон, но таким как прежде не будет точно — авторы сериала умывают руки
Возможно, такой исход даже к лучшему.
Написать
18 июля 2025 16:40
«Не хуже фильмов Финчера»: лишь 3 новых российских сериала ни в чем не уступают западным хитам — хоть завтра продавай на Netflix
Все три проекта — безысходность и хтонь, но каждый по-своему.
Написать
29 июня 2025 17:09
Вторая тайная версия «Фишера» испортила магию кино: на Wink могут заменить в любой момент
Авторам пришлось проделать двойную работу.
3 комментария
24 июня 2025 09:25
От криминальной саги — к музыкальной легенде: создатели «Фишера» готовят новый проект — на этот раз о трагедии рок-звезды
Полнометражка будет посвящена артисту, погибшему в лихие 90-е.
Написать
7 июня 2025 15:13
«Настоящий детектив» в готической Абхазии: второй «Фишер» только вышел, а уже удостоился сравнения с легендой
От отсылок к Финчеру до копирования Пиццолатто.
Написать
31 мая 2025 17:09
«Отпугнет часть зрителей»: второй сезон «Фишера» — «жесть» во плоти, гораздо мрачнее и тяжелее, чем первый
Смотреть будут все, а вот досмотрит не каждый.
Написать
26 мая 2025 11:50
«4 девушки зверски убиты»: от трейлера 2 сезона «Фишера» веет хтонью и «Молчанием ягнят» (а дата премьеры уже известна)
Осталось потерпеть всего-то две недели.
Написать
13 мая 2025 09:54
«Такое сразу нет»: звезда «Фишера 2» Старшенбаум не раздевается даже в сценах жаркого интима — и стеснение тут ни при чем
С мотивацией актрисы сложно спорить.
Написать
13 мая 2025 08:27
«Фем-киборг»: маньяка из «Фишер-2» держат в тайне, зато героиню Старшенбаум раскрыли (есть реальные прототипы)
По крупицам рассказа актрисы собрали цельную картину.
Написать
9 мая 2025 18:36
Янковский, Яценко и новый мясник: название второго «Фишера» намекает — зрителей ждет беспросветная тьма
Готовьтесь лить слезы и переживать за оперативников.
Написать
26 апреля 2025 11:21
«Даже не читая сценарий»: Жарков из «Первого отдела» отказался от кошмарной роли в хитовом сериале — догадаетесь, в каком?
На самом деле, варианта всего два, и один хитовее другого.
Написать
17 марта 2025 20:03
Психушка и сожженные тела: 2 сезон «Фишера» снимут по кошмарной истории реального маньяка
Дату премьеры долгожданного сиквела, при этом, все еще держат в секрете.
Написать
9 февраля 2025 12:48
Фургон достать не могут: на съемках «Фишера» с Янковским и Старшенбаум произошло ЧП
Артистка явно родилась в рубашке.
Написать
23 декабря 2024 23:54
Локации живописные, но есть нюанс: продолжение «Фишера» снимают почти что в экстремальных условиях
Ивану Янковскому и компании приходится несладко.
Написать
23 декабря 2024 07:29
Стал актером ради денег: звезда «Фишера» решился на непростое, но честно заявление о карьере
Сергей Гилев не стал скрывать свой корыстный интерес.
Написать
6 сентября 2024 15:00
Стартовали съемки «Фишер 2»: собрали все, что известно о продолжении сериала
Премьера запланирована на 2025 год.
Написать
15 августа 2024 06:00
