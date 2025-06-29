«Не хуже фильмов Финчера»: лишь 3 новых российских сериала ни в чем не уступают западным хитам — хоть завтра продавай на Netflix

Все три проекта — безысходность и хтонь, но каждый по-своему.

Российские сериалы все чаще удостаиваются сравнений с лучшими американскими «коллегами» по жанру, и это уже давно перестало быть «дежурными» комплиментами. Кинокритик Александр Голубчиков в разговоре с «Киноафишей» назвал три проекта 2025 года, которые могут без стеснения выходить на мировой рынок.

«Если мы говорим про проекты, которые могли бы быть показаны на Западе, то нужно смотреть на универсальные жанры. А это фантастика, триллер, хоррор — и тут мы сделали огромный шаг вперед», — подчеркнул он.

«Фишер»: мрак скандинавского нуара и финчеровская безнадега

Первым в списке Голубчикова оказался «Фишер». Второй сезон под заголовком «Затмение» еще мрачнее, чем первый.

«Фишер — это просто вышка. Визуально круче, по нарративу сильнее. Это не хуже фильмов Финчера, скандинавский нуар во всей красе — прям давящее, безнадежное, хоррорное».

Действие разворачивается в вымышленном Курортном, который сняли в Абхазии, но курортом это место назвать сложно.

«Зла когда слишком много становится, его не спрячешь. Вылезает оно», — философствует главный герой Боков (Иван Янковский), теперь еще более изломанный трагедиями.

В этом сезоне он с новым напарником — идеалистом Злобиным (Никита Худяков). Их дуэт напоминает Коул–Харт из «Настоящего детектива»: много личных драм и мало надежды. Некоторые критики даже писали, что первый эпизод «отпугнет часть зрителей»: настолько тяжело и вязко становится в этой истории про тьму человеческого бытия.

«Гипнозис»: нуарный триллер с экстрасенсорикой

Второй фаворит Голубчикова — «Гипнозис». По словам критика, это «недооцененный в плане количества зрителей сериал», который цепляет именно вниманием к деталям и атмосферой:

«Это сериал не на послушать, а на посмотреть. И вот такого в российских сериалах, к сожалению, немного».

Частный детектив Белозеров (Даниил Страхов), его друг-священник Гриша (Кирилл Кяро) и адвокат Орехов (Ростислав Бершауэр) — бывшие участники секретной армейской программы со сверхспособностями. Они могут считывать мысли, прошлое и даже будущее — но способности не делают их неуязвимыми. Наоборот: прошлое возвращается в лице мстительного сослуживца, который запускает цепочку смертей.

В каждом эпизоде зритель погружается в неоновую Москву и паранойю, где никто не защищен.

«Пружинка накручивается так, что сначала ничего не понятно, а потом все выстреливает», — отмечает Голубчиков.

«Тайга»: мрачный детектив с русским колоритом

Третьим проектом критик выделил «Тайгу».

«Очень крутой проект. Там и плот-твисты, и международного уровня детектив. На Западе везде любят детективы — а тут еще и визуал интересный: наша глубинка», — объясняет Голубчиков.

В затерянном городке Вьюче кто-то убивает девочек из неблагополучных семей. Каждое убийство — как жуткое послание тем родителям, кто больше любят алкоголь, чем собственных детей.

Расследование ведут детективы Демидов (Григорий Чабан) и Зимин (Владимир Селезнев), а помогает им криминалистка Лида (Дарья Екамасова). «Тайга» сочетает триллер с социальной драмой: история о том, как гниет маленький городок под тяжестью бедности и безысходности. И это делает сериал универсальным и понятным в любой стране.

Критик также упомянул сериал «Афродеревня», но уточнил, что на Западе к проекту отнеслись бы… достаточно скептично. По очевидным причинам.

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