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Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение

24 июля 2025 13:28
Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение

Зрители, которые попрощались с персонажем Янковского, возможно, не ошиблись.

Вслед за неоднозначным финалом второго сезона детектива «Фишер» его создатели Сергей Кальварский и Наталья Капустина объявили о своем уходе, заявив, что «нужно уходить вовремя». Однако проект не закрывается — Wink анонсировал сразу два новых сезона с обновлённой командой.

Кто возглавит проект?

— Сергей Тарамаев и Любовь Львова, работавшие над первым сезоном, вернутся в качестве шоураннеров и режиссёров одной из частей. — Ольга Френкель («Совсем ошалели», «Классная Катя») станет режиссёром-постановщиком другого сезона.

Как отмечают Тарамаев и Львова, их цель — исследовать природу зла:

«Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания. Только вскрывая это можно найти способ борьбы с ним».

Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение

Что известно о новых сезонах?

Пока студия держит интригу:

  • Актёрский состав не раскрывается — останутся ли прежние звёзды (мы ведь не сможешь жить без «шо» Ивана Янковского) или героев ждёт перезагрузка, неизвестно.
  • Оба сезона войдут в линейку Wink Originals при поддержке «НМГ Студии».
  • Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, а значит, на продакшене экономить точно не будут.

Каким бы спорным не был 2 сезон, нет смысла спорить с тем, что «Фишер» — один из самых качественных и атмосферных детективов нашего времени. Остается только надеяться, что за «вайбом» и дорогим визуалом, которые точно появятся в продолжениях, подъедет и крепкая история.

Ранее мы писали: «Войти в ту же воду»: «Фишер» еще может получить 3 сезон, но таким как прежде не будет точно — авторы сериала умывают руки

Фото: Кадр из сериала «Фишер»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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3 комментария
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