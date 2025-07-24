Что, опять? Создатели «Фишера» окончательно определились с будущим сериала — и далеко не все фанаты оценят такое решение

Зрители, которые попрощались с персонажем Янковского, возможно, не ошиблись.

Вслед за неоднозначным финалом второго сезона детектива «Фишер» его создатели Сергей Кальварский и Наталья Капустина объявили о своем уходе, заявив, что «нужно уходить вовремя». Однако проект не закрывается — Wink анонсировал сразу два новых сезона с обновлённой командой.

Кто возглавит проект?

— Сергей Тарамаев и Любовь Львова, работавшие над первым сезоном, вернутся в качестве шоураннеров и режиссёров одной из частей. — Ольга Френкель («Совсем ошалели», «Классная Катя») станет режиссёром-постановщиком другого сезона.

Как отмечают Тарамаев и Львова, их цель — исследовать природу зла:

«Мы возвращаемся к истории как исследователи, чтобы понять темную сторону человеческого сознания. Только вскрывая это можно найти способ борьбы с ним».

Что известно о новых сезонах?

Пока студия держит интригу:

Актёрский состав не раскрывается — останутся ли прежние звёзды (мы ведь не сможешь жить без «шо» Ивана Янковского) или героев ждёт перезагрузка, неизвестно.

Оба сезона войдут в линейку Wink Originals при поддержке «НМГ Студии».

Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, а значит, на продакшене экономить точно не будут.

Каким бы спорным не был 2 сезон, нет смысла спорить с тем, что «Фишер» — один из самых качественных и атмосферных детективов нашего времени. Остается только надеяться, что за «вайбом» и дорогим визуалом, которые точно появятся в продолжениях, подъедет и крепкая история.

Ранее мы писали: «Войти в ту же воду»: «Фишер» еще может получить 3 сезон, но таким как прежде не будет точно — авторы сериала умывают руки