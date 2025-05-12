Меню
Новый маньяк в новом городе: вышел трейлер второго сезона «Фишера»
Сюжет основан на реальных событиях.
Написать
12 мая 2025 14:51
«Урок» с Юрой Борисовым и другие: 10 наиболее ожидаемых российских сериалов 2025 года
Продолжение «Метода», «Фишера» и «Лихих», переосмысление советской классики и новый сериал с Сашей Петровым.
Написать
24 апреля 2025 10:18
Иван Янковский расследует новое дело в тизере второго сезона «Фишера»
Этот сериал стал одним из российских хитов 2023 года.
Написать
7 февраля 2025 14:11
Телеведущая ТНТ Катерина Решнова рассказала о любимых фильмах и сериалах
Ведущая шоу «Утро.ТНТ» приняла участие в фестивале Фонтанка SUP в Санкт-Петербурге и ответила на вопросы Киноафиши.
Написать
5 августа 2024 14:45
Биографические драмы и триллеры: 8 лучших российских сериалов первой половины 2023 года
Реальная история о волонтерских отрядах, детектив о советском маньяке и психологический проект об абьюзивных отношениях.
Написать
25 мая 2023 15:00
Серийные убийцы и женщина с топором: 8 новых криминальных триллеров, основанных на реальных событиях
Сериал о домохозяйке, из ревности зарубившей лучшую подругу, история о поимке опасного советского маньяка и фильм о мужчине, создавшем крупнейшую интернет-площадку по сбыту нелегальных товаров.
Написать
29 апреля 2023 12:00
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании
История о реальном маньяке, приквел «Майора Грома», сериал от создателей «Достать ножи» и многое другое.
Написать
2 марта 2023 18:00
Что смотреть на выходных: «Фишер», новый сезон «Ты» и байопик про Раневскую
На этой неделе стриминги предлагают покорить столицу с Раневской, посадить за решетку маньяка, разобраться в чувствах к давним возлюбленным и спеть с Уитни Хьюстон.
Написать
10 февраля 2023 15:00
Вышел новый трейлер мрачного детективного сериала «Фишер»
В главных ролях — Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич.
Написать
30 января 2023 17:11
Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко расследуют убийства в трейлере сериала «Фишер»
Суровый детектив, основанный на реальных событиях, выйдет в январе.
Написать
24 января 2023 15:11
Подошли к концу съемки сериала «Фишер» с Иваном Янковским и Александрой Бортич
Сериал расскажет об охоте на маньяка. Действие развернется во времена позднего СССР.
Написать
14 сентября 2022 13:37
