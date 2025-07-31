Объясняем, про какого маньяка на самом деле сняли «Фишер. Затмение» — часть правда, часть вымысел

Создатели отошли от правила первого сезона, где в основе все-таки была биография. Они добавили в сюжет фантазии.

После просмотра сериала о маньяках зрители часто идут в интернет, чтобы проверить, насколько сюжет соответствует реальности. Если поискать информацию о происходящем во втором сезоне «Фишера», похожая история найдется только одна. Главный герой основан на реальном человеке — маньяке по прозвищу Кубанский душитель, Леване Арояне. Но большая часть сюжета — художественный вымысел.

О чем второй сезон «Фишер: Затмение»

Хотя в названии и есть «Фишер», на события первого сезона тут смотрят скорее мельком. На самом деле это почти новая история, которую можно спокойно смотреть, даже если первый сезон пропустил.

Действие происходит в маленьком приморском городке Курортный, где некое зло похищает детей и убивает рыжеволосых девушек — звучит жутко. Главный герой Евгений Боков (Иван Янковский) вместе с местной начальницей следственного комитета Надеждой Райкиной (Ирина Старшенбаум) и следователем Иваном Злобиным (Никита Худяков) берутся разбираться в этой страшной истории.

Здесь есть и похищения с выкупами, и загадочная секта, и убийства — кажется, что преступник тут не один. В общем, событий хватает, и сериал не даст заскучать.

Маньяк-прототип: кто такой Леван Ароян

Образ маньяка из сериала построен на реальной фигуре — мужчине по имени Леван Ароян. У него было много прозвищ: Кубанский душитель, Кубанский Чикатило, Маньяк-Таксист.

Как и в сериале, Ароян сжигал своих жертв, а на некоторых оставлял странные метки. Например, первую свою жертву — 27-летнюю студентку — он задушил после того, как предложил подвезти домой. На ее щеке он нарисовал губной помадой круг с полосами. В «Фишер. Затмение» был похожий сюжетный ход.

Ненависть к женщинам у Арояна проснулась после измены любимой девушки — и не с кем попало, а с его же отцом. За шесть лет он убил 17 человек. После задержания в 2002 году его отправили на принудительное лечение, а что с ним стало потом — никто точно не знает. Отсутствие любой информации о судьбе преступника порождает довольно жуткие теории.

История маньяка Фишера из первого сезона не менее мрачная. В дело Сергея Головкина создатели погрузились с большим энтузиазмом, хотя и тут немного приукрасили. Мы писали ранее о том, как все было на самом деле.