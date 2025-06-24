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Вторая тайная версия «Фишера» испортила магию кино: на Wink могут заменить в любой момент

24 июня 2025 09:25
Вторая тайная версия «Фишера» испортила магию кино: на Wink могут заменить в любой момент

Авторам пришлось проделать двойную работу. 

У второго сезона сериала «Фишер» оказалась альтернативная версия — полностью очищенная от ненормативной лексики. Реплики без мата были записаны заранее, как запасной вариант на случай, если дистрибьютору или платформе пришлось бы смягчить подачу.

Что известно про вторую версию «Фишера»

Однако на момент релиза в онлайн-кинотеатре Wink доступна только основная звуковая дорожка — с отборным матом и руганью. Второй — «безопасной» — пока дорожки нет. Впрочем, сам факт её существования подтверждает: создатели проекта учитывали возможные проблемы и подготовили себе маневр для цензурного разворота.

О чем второй сезон «Фишера»

Вторая тайная версия «Фишера» испортила магию кино: на Wink могут заменить в любой момент

По сюжету «Фишер-2. Затмение» уходит от схемы первого сезона. Действие разворачивается в вымышленном городе Курортный, съёмки велись в Абхазии, визуально — это гнетущая и мрачная среда, без следов туризма.

Главный герой, следователь Боков (Иван Янковский), возвращается в кадр немного иным — особенности ростовского говора из первой части исчезли, характер стал сдержаннее. Хотя именно он вставляет бранную речь через слово.

Добавлен и новый персонаж — опер Злобин (Никита Худяков), конструкционно противопоставленный Бокову.

Какие отзывы на «Фишер-2»

Вторая тайная версия «Фишера» испортила магию кино: на Wink могут заменить в любой момент

По свидетельству зрителей и критиков, второй сезон производит более цельное впечатление: устранены огрехи первой части, усилена музыкальная драматургия (от переработанного фолка до жанрового рэпа), а структура эпизодов стала плотнее. Атмосфера — предельно тревожная, с выраженной психологической нагрузкой. Пугает не визуал, а интонация.

Одновременно в фанатских кругах обсуждается предполагаемый прототип нового маньяка. Чаще других упоминается кубанский преступник Леван Ароян, однако официальных подтверждений этой версии нет. Авторы, впрочем, не отрицают, что персонажи второго сезона собраны из реальных и архивных случаев.

От криминальной саги — к музыкальной легенде: создатели «Фишера» готовят новый проект — на этот раз о трагедии рок-звезды.

Фото: Кадры из сериала «Фишер»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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