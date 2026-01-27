«Фишер» меняет Янковского на Петрова, а заодно и правила игры: нового маньяка списали с убийцы, которого поймали лишь в 2023-м

В следующем сезоне «Фишера» маньяк снова будет не «собирательным образом», а вполне узнаваемым злом — и именно это сейчас волнует зрителей больше всего.

Рабочее название продолжения — «После Фишера. Инквизитор». Съемки стартовали еще в ноябре, а действие на этот раз уводят далеко от привычных локаций — в небольшой алтайский городок. Все начинается с убийства дочери местного чиновника. Версия о бытовом преступлении быстро рассыпается: слишком уж знакомый почерк. Следствие приходит к выводу, что в регионе снова активизировался серийный убийца.

Главная интрига сезона — у маньяка есть реальный прототип. Сценаристы опираются на историю так называемого политеховского маньяка, который в 90-е знакомился с абитуриентками алтайского вуза, предлагал помощь, а затем убивал. На его счету — 11 жертв. Самое жуткое: он исчез на десятилетия и был задержан лишь в 2023 году. Все это напрямую ложится в основу нового антагониста.

Расследование ведут новые герои: местный полицейский Белов и следовательница из Барнаула Терехова. Параллельно всплывает еще одна линия — девушка, выросшая в тайге вдали от людей. Связана ли она с убийствами или становится удобным «объяснением» для чужих грехов — один из ключевых вопросов сезона.

Важно и другое: третий сезон полностью меняет структуру сериала. Будет меньше привычного «охотника за монстром» и больше разговоров о том, как удобно системе списывать вину на тех, кто не может защититься. Маньяк будет не только страшным, но и социально встроенным — тем, кого годами никто не хотел замечать.

Премьера ожидается в 2026–2027 году. Точной даты пока нет, но по первым инсайдам можно сделать вывод, что вот-вот в кадре появится самый неоднозначный персонаж «Фишера».