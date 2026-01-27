Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Фишер» меняет Янковского на Петрова, а заодно и правила игры: нового маньяка списали с убийцы, которого поймали лишь в 2023-м

«Фишер» меняет Янковского на Петрова, а заодно и правила игры: нового маньяка списали с убийцы, которого поймали лишь в 2023-м

27 января 2026 10:23
«Фишер» меняет Янковского на Петрова, а заодно и правила игры: нового маньяка списали с убийцы, которого поймали лишь в 2023-м

Хотя орудовал преступник еще в конце 90-х.

В следующем сезоне «Фишера» маньяк снова будет не «собирательным образом», а вполне узнаваемым злом — и именно это сейчас волнует зрителей больше всего.

Рабочее название продолжения — «После Фишера. Инквизитор». Съемки стартовали еще в ноябре, а действие на этот раз уводят далеко от привычных локаций — в небольшой алтайский городок. Все начинается с убийства дочери местного чиновника. Версия о бытовом преступлении быстро рассыпается: слишком уж знакомый почерк. Следствие приходит к выводу, что в регионе снова активизировался серийный убийца.

Главная интрига сезона — у маньяка есть реальный прототип. Сценаристы опираются на историю так называемого политеховского маньяка, который в 90-е знакомился с абитуриентками алтайского вуза, предлагал помощь, а затем убивал. На его счету — 11 жертв. Самое жуткое: он исчез на десятилетия и был задержан лишь в 2023 году. Все это напрямую ложится в основу нового антагониста.

«Фишер» меняет Янковского на Петрова, а заодно и правила игры: нового маньяка списали с убийцы, которого поймали лишь в 2023-м

Расследование ведут новые герои: местный полицейский Белов и следовательница из Барнаула Терехова. Параллельно всплывает еще одна линия — девушка, выросшая в тайге вдали от людей. Связана ли она с убийствами или становится удобным «объяснением» для чужих грехов — один из ключевых вопросов сезона.

Важно и другое: третий сезон полностью меняет структуру сериала. Будет меньше привычного «охотника за монстром» и больше разговоров о том, как удобно системе списывать вину на тех, кто не может защититься. Маньяк будет не только страшным, но и социально встроенным — тем, кого годами никто не хотел замечать.

Премьера ожидается в 2026–2027 году. Точной даты пока нет, но по первым инсайдам можно сделать вывод, что вот-вот в кадре появится самый неоднозначный персонаж «Фишера».

Фото: Кадры из сериала «Фишер»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Инспектор ГИБДД спросил «Куда едете?» — знакомый гаишник по секрету объяснил, зачем на самом деле задают этот вопрос и как нужно отвечать Читать дальше 26 мая 2026
«Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 «Не могла оторваться» от этого детектива Hulu: за 2 сезона сюжет не провисает – логично, что 81 000 зрителей поставили ему 7.9 Читать дальше 26 мая 2026
«Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi «Еще одна малоизвестная жемчужина» найдена на Amazon: если «Очень странные дела» ужать до 90 минут — получится этот блестящий Sci-Fi Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО» Читать дальше 26 мая 2026
Следователь по делу Чикатило посмотрел сериал с Нагиевым – поплохело с первой же серии: «Какая чушь!» Следователь по делу Чикатило посмотрел сериал с Нагиевым – поплохело с первой же серии: «Какая чушь!» Читать дальше 25 мая 2026
Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Брагин и Шибанов будут аплодировать стоя, если наберете в этом тесте 5/5 — назовете сезон «Первого отдела» по одному только кадру? Читать дальше 25 мая 2026
Жеглова и Шарапова помнят все, а вот эти реплики узнают единицы: тест по «Месту встречи» оказался коварнее, чем кажется Жеглова и Шарапова помнят все, а вот эти реплики узнают единицы: тест по «Месту встречи» оказался коварнее, чем кажется Читать дальше 25 мая 2026
Бесит Брагина и львиную долю зрителей НТВ: если бы в «Первом отделе» был Архитектор, им бы стал этот персонаж Бесит Брагина и львиную долю зрителей НТВ: если бы в «Первом отделе» был Архитектор, им бы стал этот персонаж Читать дальше 23 мая 2026
«Маша и Медведь» больше не ТОП-1: россияне неожиданно выбрали другой главный мультфильм — не «Смешарики» и не «Фиксики» «Маша и Медведь» больше не ТОП-1: россияне неожиданно выбрали другой главный мультфильм — не «Смешарики» и не «Фиксики» Читать дальше 22 мая 2026
Ради ролей только куртку переодевает: угадайте 5 фильмов с Сашей Петровым по одному лишь фото Ради ролей только куртку переодевает: угадайте 5 фильмов с Сашей Петровым по одному лишь фото Читать дальше 22 мая 2026
Продюсер «Бригады» рассказал, есть ли шансы на продолжение истории Саши Белого и КО — не такое, как «Наследник» с позорным рейтингом 2,6 Продюсер «Бригады» рассказал, есть ли шансы на продолжение истории Саши Белого и КО — не такое, как «Наследник» с позорным рейтингом 2,6 Читать дальше 22 мая 2026
Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Зашел «Хрустальный» – включайте этот детектив про маньяка: сюжет так захватывает, что «глаз оторвать нельзя» Читать дальше 26 мая 2026
Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Брагин и Шибанов не вернутся даже через год: 6 сезон «Первого отдела» исправит главную ошибку 5-го – но зрителям от этого не легче Читать дальше 26 мая 2026
«След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить «След Чикатило» уже называют самым тревожным сериалом мая: обведите эти даты в календаре красным, чтобы ничего не пропустить Читать дальше 26 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше