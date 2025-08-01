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Создатели отказались снимать третий сезон «Фишера»: судя по названию, будет напоминать «Тень Чикатило»

1 августа 2025 21:01
Кадр из сериала «Фишер»

Уже есть название и намеки, чего ждать дальше. 

Финал второго сезона «Фишера» собрал почти 2,3 миллиона запросов — проект стал настоящим феноменом. Поэтому новость о продолжении никого не удивила. Но теперь сериал возвращается под новым рабочим названием: «После Фишера. Инквизитор». Это уже не просто игра слов — это смена курса.

Новый этап: без Кальварского и Капустиной

Создатели первых двух сезонов, Наталья Капустина и Сергей Кальварский, покинули проект. Их место заняли шоураннеры первого сезона — Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Именно они теперь будут отвечать за развитие истории, атмосферу и драматургию. Как заявили Кальварский и Капустина: «Уходить надо вовремя. Мы сказали всё, что могли».

Создатели отказались снимать третий сезон «Фишера»: судя по названию, будет напоминать «Тень Чикатило»

О чём будет третий сезон?

Точных деталей нет — но известно, что сюжет вновь сосредоточится на следователе Евгении Бокове в исполнении Ивана Янковского. Новый маньяк? Новый город? Или последствия прежних дел?

Заголовок «Инквизитор» намекает на религиозную тематику и жестокость, возможно, на деле появится правосудие «высшей силы». Пока всё строго под секретом, маньяка с таким именем в истории России не было. Был лишь сериал Юрия Мороза с подзаголовком «Инквизитор», да и тот был вымышленным.

Создатели отказались снимать третий сезон «Фишера»: судя по названию, будет напоминать «Тень Чикатило»

Когда ждать премьеру?

Создатели планируют выпустить третий сезон в 2026 или 2027 году. Съёмки начнутся в ближайшие месяцы, трейлера и даты выхода серий пока нет.

Фишер — не просто триллер о маньяках. Это сериал о постсоветском переломе, о страхе, который приходит не снаружи, а изнутри. Третий сезон может стать самым мрачным в истории франшизы — без личины документального реализма, но с новой формой безумия.

Объясняем, про какого маньяка на самом деле сняли «Фишер. Затмение» — часть правда, часть вымысел.

Фото: Кадр из сериала «Фишер»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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